Netanel Goldberg in concerto allo Studio Foce

LUGANO - Cantare dalla nostra anima profonda è una preghiera. Un richiamo su questa terra. Il cantante e controtenore israeliano, Netanel Goldberg, riflette sulla vita nelle sue canzoni, in parte in inglese ed ebraico e in parte nel suo linguaggio dell'anima. È un invito a una cerimonia di guarigione per ogni cuore aperto. Ogni canzone è un invito a creare una connessione più profonda con il nostro cuore, la nostra anima e il nostro percorso unico su questa terra.

Cresciuto con la musica classica e liturgica, i suoi suoni hanno sempre riempito la sua anima, che esprime con il suo canto intuitivo. Netanel gira in Israele, Europa e Stati Uniti con concerti e cerchi di guarigione. Ha pubblicato due album solisti profondamente toccanti, "River of Light", che descrive come una preghiera dal profondo della sua anima, e "Pure Emotion".

Apertura porte alle 19.

Prevendita online e cassa serale.