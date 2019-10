Giovani voci in gara, a Locarno è tempo di Star's Voices

LOCARNO - Sono 22 i finalisti da 11 paesi che si esibiranno suddivisi in tre categorie (da 13 anni in avanti senza limite d’eta) davanti a una giuria d'esperti di 8 nazioni.

Padrino dell’evento è il consigliere di Stato Manuele Bertoli, direttore del Dipartimento educazione, cultura e sport. Ospiti della serata, Flavio Sala (attore, sceneggiatore, conduttore radiofonico comico e regista Svizzero) Natalia Dauer (violoncellista), Equality mega-crew di ballo Hip Hop (campionesse Svizzere in carica), Lu Land (cantautore) e altri.



Passione per la musica - L’AGATI, associazione organizzatrice della manifestazione, sostiene dal 2012 persone con la passione per il canto e la cultura musicale in genere a livello internazionale. Favorisce lo scambio socio-culturale e artistico tra cantanti di diverse

nazioni. Quest’anno Star’s Voices giunge alla sua VII. edizione.



Star’s Voices non è solo uno concorso canoro/spettacolo, ma molto altro; la sana competizione, l’unione di persone provenienti da diversi paesi che creano una magica atmosfera, questa sensazione la si percepisce nell’aria durante i giorni del festival. I partecipanti al loro rientro portano con se meravigliosi ricordi e nuove amicizie.



22 finalisti, 11 nazioni - 22 finalisti provenienti da 11 paesi (Albania, Austria, Bulgaria, Germania, Italia, Lituania, Macedonia, Malta, Polonia, Svizzera, Ucraina), si sfideranno suddivisi in tre categorie: "Teens" 13-17 anni, "Young" 18-25, "No Limits" 26 in avanti (il

finalista più grande ha 56 anni); i concorrenti sono stati selezionati da casting eseguiti in tutta Europa.

Il giorno seguente

l’arrivo dei concorrenti stranieri (previsto il 10 ottobre 2019), tutti i partecipanti, oltre alle prove generali saranno seguiti

dalla vocal coach Ewabel che consentirà loro di apprezzare ancora di più lo strumento della voce.



2 Giurie: Esperti e Giornalisti - Spetterà alla giuria internazionale, composta da 10 professionisti del settore e in rappresentanza di 8 nazioni (Algeria,Bulgaria, Italia, Lituania, Macedonia, Polonia, Svizzera e Ucraina) l’arduo compito di decretare la “Stella” che brillerà nel

firmamento di “Star’s Voices 2019”.

La giuria “Press” composta da giornalisti nel settori quotidiani, radio, TV e online attribuirà il “Premio della critica”. A queste due giurie l’importante compito di valutare intonazione, interpretazione e presenza scenica, sotto la

supervisione del legale Avvocato Ornella Varini Rossi di Locarno.

L'evento inizierà alle 19:30.

Ulteriori Informazioni su www.starsvoices.ch