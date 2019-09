Jazz Summer Meeting al debutto

LUGANO - Un nuovo evento musicale arriva a Lugano. È il Festival Jazz Summer Meeting, in programma venerdì 13 e sabato 14 settembre. Il club luganese Jazz in Bess si trasferisce per l'occasione da Besso al FOCE, per due serate in collaborazione con la Divisione eventi e congressi.

Si esibiranno grandi nomi del jazz e vere e proprie icone della musica elettronica sperimentale come Craig Leon, che sarà protagonista allo Studio Foce sabato sera, in un appuntamento co-firmato dalla Rassegna Raclette.

Venerdì 13

The Jazz Trio (CH), dalle 18.30 allo Studio Foce - Florian Egli (sassofono), Raphael Walser (contrabbasso), Jonas Ruther (batteria).

The Jazz Trio è un trio jazz. Niente di più e niente di meno. Ed è composto da tre giovani zurighesi. Nel corso degli anni hanno trascorso tanto tempo a suonare insieme gli standards del jazz e,

successivamente, si sono esibiti pubblicamente e regolarmente all’evento mensile zurighese “The Jazz Trio invites”.

Nojakîn (CH), dalle 21 al Teatro Foce - Corinne Nora Huber (voce, banjo, chitarra), Christoph Huber (sassofono, clarinetto), Michael Haudenschild (piano, fender rhodes), Clemens Kuratle (batteria).

Un’espressiva e versatile voce combinata con uno stile di musica unico nel suo genere è quello che propongono i Nojakîn, uno dei migliori giovani gruppi emergenti svizzeri dei nostri tempi. Jazz, folk e soul, la loro musica appare coinvolgente e trascinante a tal punto da convincere anche gli ascoltatori più scettici.

Iverson /Sanders / Rossy Trio (USA/ES), dalle 22.30 al Teatro Foce - Ethan Iverson (piano), Joe Sanders (contrabbasso), Jorge Rossy (batteria).

Prendendo spunto da una antica collaborazione e da un’affinità risalente alla metà degli anni ‘90, Ethan Iverson e Jorge Rossy hanno individuato in Joe Sanders, contrabbassista più giovane

ma tra i più gettonati di questi anni, il partner per la formazione di un trio assolutamente inedito.

Sabato 14

Sheldon Suter Trio (CH), dalle 21 al Teatro Foce - Domenic Landolf (sassofono), Dominique Girod (contrabbasso), Sheldon Suter (batteria).

Diversamente da numerosi gruppi contemporanei con composizione proprie, il repertorio di questo nuovo progetto si dedica invece esclusivamente alla reinterpretazione di melodie intramontabili spaziando da Tin Pan Alley e i Musical di Broadway, la 52nd Street del Bebop, fino alla chanson francese e Kurt Weill.

Ben Monder Solo (USA), dalle 22.30 al Teatro Foce - Ben Monder (chitarra).

Musicista sulla scena di New York City da oltre 30 anni, Ben Monder si è esibito con una grande varietà di artisti, tra cui Jack McDuff, Marc Johnson, Lee Konitz, Billy Childs, Andrew Cyrille, George Garzone, Paul Motian, Maria Schneider, Louis Cole, Marshall Crenshaw e Jandek. Ha anche contribuito con parti di chitarra all’ultimo album di David Bowie, “Blackstar”.

Craig Leon (USA), dalla mezzanotte allo Studio Foce.

Attivo dal 1974 al 1988 nella produzione di musica pop, Craig Leon ha segnato un’epoca producendo in studio gli album di gruppi iconici come i Ramones, Suicide, Blondie e Talking Head. Artista poliedrico e geniale, durante il festival ci propone il suo visionario live set di musica elettronica.

Der White Rauschen (CH), dall1.30 allo Studio Foce.

Gli enfants terribles Domi Chansorn e Olan Galactica (aka Olivier Zurkirchen) mischiano elettronica e psiche delia in un live set improvvisato e multistrumentale che strizza un occhio alla cultura del clubbing e l’altro alla scena pschedelica. Un live set ipnotico, da assaporare ad occhi completamente chiusi.

Nessuna prevendita, acquisto dei biglietti in cassa. I biglietti daily pass di sabato e il festival pass includono il doppio concerto di chiusura allo Studio Foce. Maggiori info su www.foce.ch.