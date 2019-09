Concerti nella natura alla Camminata musicale di Arcegno

ARCEGNO - Sei concerti e spettacoli gratuiti per la terza edizione della Camminata musicale di Arcegno sono previsti sabato 14 settembre.

Arcegno sorge fra la Collina di Maia e il Balladrum, che insieme al Monte Verità, formano un immaginario triangolo geografico tra più ricchi di leggenda e mistero della Svizzera.

La Camminata musicale è un rilassante percorso a piedi, promosso dal Comune di Losone con la Scuola nel Bosco, in alcuni dei luoghi più caratteristici del Locarnese, in cui si potrà ascoltare musicisti e gruppi dei generi più diversi, dal rock alla classica.

Sabato 14 settembre 2019 dalle 13:30 fino alle 15:00 saranno attive due navette al posteggio gratuito della Scuola media di Losone, che ogni 30 minuti condurranno i gruppi di partecipanti al Prato delle Streghe, punto d’inizio della passeggiata. I concerti verranno riproposti all'arrivo di ogni nuovo gruppo. Chi partirà da Arcegno riceverà le istruzioni al momento dell’iscrizione.

Dopo il primo concerto alla Grotta dei Pagani, una caverna preistorica, ci si immergerà nel Parco del Bosco di Maia, l’unica riserva forestale urbana al Sud delle Alpi. Dall’Anfiteatro dei boschi si raggiungerà poi il nucleo medievale di Arcegno per terminare alla trecentesca Chiesa di Sant’Antonio. Durante il percorso sarà offerto un rinfresco.

Per chi vorrà all’Antico Lavatoio di Arcegno sarà possibile assistere a una serie di spettacoli per bambini e famiglie, per gli altri saranno disponibili le navette per tornare alle scuole a partire dalle 16:30 fino alle 19:30.

Per ragioni organizzative è necessario annunciarsi gratuitamente entro giovedì 12 settembre a comunicazione@losone.ch indicando: nome, luogo di partenza (scuole o Arcegno), numero di partecipanti (eventualmente anche telefonando al +41 91 785 76 29).