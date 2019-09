Musica e arte in Corte, e Muzzano si fa indie

MUZZANO - Anche quest'anno a sancire ufficialmente la fine dell'estate nel Luganese ci pensa, ancora una volta, la “sagra indie” per eccellenza. Questo fine settimana torna per la sua sesta edizione Facciamo la corte!, la festa che trasforma l'intero nucleo della bella Muzzano in un micro-Coachella di arti e musica indipendente dall'Europa tutta. Presente, come d'abitudine, anche un angolo food davvero ben nutrito.

Si parte alle 19:00 di venerdì fino a mezzanotte mentre sabato la musica finirà attorno alle 00:30. Sui palchi diversi artisti, da citare la stellina new-wave nostrana Camilla Sparksss (venerdì ore 22), il sassofonista parigino Etienne Jaumet (venerdì alle 23) e i poliedrici e bilinguisti Puts Marie (sabato, ore 23). Presenti anche dj set nascosti e altre trovate tanto bizzare quanto interessanti. Per scoprire di che si tratta non vi resta che andarci.