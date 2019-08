Stasera si parte con Blues to Bop

LUGANO - Prende il via stasera l'edizione numero 31 di Blues to Bop. Da giovedì 29 agosto a domenica 1 settembre il più antico festival blues svizzero in attività celebrerà la storia del genere con quattro giorni di concerti gratuiti e approfondimenti, chiudendo idealmente la stagione degli eventi estivi all’aperto.

Un’edizione fortemente declinata al femminile quella di quest’anno che darà largo spazio alla nuova generazione americana con talenti come Leyla McCalla, Vanessa Collier, Jamiah Rogers, Jontavious Willis e Hubby Jenkins. Artisti che a dispetto della giovanissima età sfoggiano un repertorio profondo che scandaglia tutta l’intensità e l’emozione della musica roots statunitense, curando e continuando la tradizione centenaria del blues.

Ad affondare le proprie radici nella moltitudine di sfaccettature del genere ci penseranno anche musicisti affermati come i Birds of Chicago, le Como Mamas con il loro gospel viscerale, Sleepy

LaBeef, uno degli ultimi musicisti viventi della leggendaria Sun Records, e Dana Gillespie, voce storica della musica blues e rock, che sarà l’ospite speciale della matinée di domenica. Completano la line-up tre presenze vicine a casa nostra: Judith Emeline, cantante britannica da anni attiva in Ticino, che sarà anche quest’anno il volto e la voce del festival presentando sul

palco, il bellinzonese Freddie “Cannonball” Albertoni con la sua band, e Max & Veronica, milanesi, con il loro vastissimo repertorio di musica tradizionale americana.

Il programma di questa edizione è frutto del lavoro congiunto di Ed Bersier, profondo conoscitore del mondo della musica blues e collaboratore storico di Blues to Bop, e di Filippo Corbella,

programmatore della Divisione eventi e congressi.

A scuola di blues - Blues to Bop significa anche approfondimento e riflessione – in chiave ludica – sulle caratteristiche della musica blues e sui messaggi che da sempre veicola. Alcuni degli artisti ospiti della 31ma edizione saranno protagonisti nelle giornate di venerdì e sabato di cinque incontri e lezioni di musica e storia del blues rivolti a tutti, con un’attenzione particolare per il pubblico dei giovani (e giovanissimi).

Vanessa Collier guiderà i partecipanti all’esecuzione di un brano insieme a lei con uno strumento “a sorpresa”. I Birds of Chicago terranno una lezione sulla storia dell’Americana, genere musicale che affonda le sue radici nella tradizione statunitense. Jamiah Rogers incontrerà il pubblico per raccontare – fra parole e musica – la scena musicale di Chicago, fra le più importanti degli Stati Uniti, oggi come in passato. Le Como Mamas ci condurranno in un viaggio nella musica gospel attraverso una sorta di Sunday school, le lezioni domenicali per ragazzi delle chiese

afroamericane. Leyla McCalla sarà infine protagonista di un percorso in musica che andrà a raccontare la situazione delle frange meno privilegiate degli Stati Uniti, attraverso brani dal suo

ultimo disco The Capitalist Blues. Tutti gli incontri si svolgono alla Darsena del Parco Ciani e sono tradotti in italiano. L’ingresso è gratuito.

Le piazze - Gli artisti si esibiranno a rotazione sui palchi allestiti in tre piazze cittadine, che infondono ognuna il proprio marchio caratteristico alle esibizioni che vi si svolgono. L’anfiteatro di Piazza Cioccaro, che abbraccia il pubblico in un clima intimo nel cuore del centro storico, sarà la prima ad aprire ogni sera e ospiterà anche gli appuntamenti con il gospel di sabato e la matinée di domenica. Piazza San Rocco, altra location storica di Blues to Bop, sposa perfettamente la vicinanza tra pubblico e artisti insita del blues. Piazza della Riforma rappresenta la grande festa collettiva per antonomasia. Il ricco fine settimana culminerà come da tradizione domenica sera a Morcote con una serata di musica dal vivo nella splendida cornice di Piazza Granda.