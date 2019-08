LaRotonda, tra Woodstock e i Canova

LOCARNO - Sulle battute finali del programma, in questi giorni, parallelamente alla rassegna cinematografica, avremo modo di poter fruire di due eventi assolutamente imperdibili.

Il primo, in programma questa sera, è con Woodstock 50, che (ri)porterà alle nostre latitudini il giornalista e critico musicale italiano Ezio Guaitamacchi impegnato - con la straordinaria partecipazione di Andrea Mirò (voce e pianoforte) - in uno splendido omaggio al celebre festival di pace, amore e musica che quest’anno, ricordiamo, celebra il 50esimo anniversario. Partendo dal libro “Woodstock. I tre giorni che hanno cambiato il mondo” (Hoepli, 2019) di Mike Evans e Paul Kingsbury - tradotto dallo stesso Guaitamacchi -, il giornalista prende in esame l’eredità del festival, mettendola in prospettiva mezzo secolo dopo.

Domani, sabato, avremo invece modo di gustarci lo show dei Canova, giovane gruppo italiano di indirizzo indie-pop reduce dalla realizzazione del secondo album, “Vivi per sempre”, dato alle stampe lo scorso mese di marzo.

In entrambe le serate le luci de LaRotonda si accenderanno alle 18.

Info: locarnofestival.ch

