Yokko, Matchenko e JulDem per laRotonda

LOCARNO - Un ricco programma musicale attende questa sera i visitatori de laRotonda.

Si parte alle 19 con Matchenko, il nome da solista del frontman del gruppo rock svizzero Death By Chocolate. "Mammadou" è il singolo che anticipa il suo EP "Asleep": molte voci sovrapposte, un divano come grancassa, qualche battito di mano e un po' di Africa nelle chitarre. È tutto quello che serve per una buona dose di buonumore.

Alle 20.30 tocca a JulDem. In realtà avrebbe voluto studiare psicologia, Invece si è comprato una chitarra, ha imparato a suonarla da autodidatta e si è mosso dritto nella corsia di sorpasso. Il talentuoso musicista vallesano oscilla tra reggae, pop, soul e hip-hop ed è arrivato a SRF 3 "Best Talent" nel dicembre 2018. Con le cinque canzoni molto variate del suo primo EP "ReLoveUnion" JulDem si propone ora di conquistare il mondo della musica.

Infine, dalle 22, gli Yokko, dei quali vi abbiamo già parlato un paio di giorni fa. Una band indie rock che, dopo oltre 300 concerti esplosivi in Europa e Giappone, abbandona la propria musica e si ritira nel vuoto del silenzio per riscoprire l'essenza stessa della musica? Può sembrare assurdo, ma è esattamente quello che hanno fatto gli Yokko. Musicisti che si sono presi il tempo per dare respiro ai loro pensieri – nell'eco della notte, in cerca di contrasti. Tornando nei sottosuoli urbani di Berna, hanno diffuso nuovi suoni attraverso la stanza e lasciato i primi ascoltatori alla deriva in mondi ancora inesplorati. Ogni nota catapulta le onde cinetiche attraverso sfere intergalattiche eppure è vicina al cuore!