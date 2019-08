Accenti sudamericani per Ceresio Estate

COLLINA D'ORO - Venerdì 9 agosto alle 20.30 l’accogliente Corte di Bigogno d’Agra farà da scenario all’esibizione del duo formato dalla cantante Dilene Ferraze e dal chitarrista Sergio Fabian Lavia.

Per Ceresio Estate la coppia - brasiliana lei e argentino lui - proporrà un programma che alterna suggestivi brani originali a composizioni e canzoni popolari di autori sudamericani, tra cui le celeberrime “O que sera” di Chico Buarque e “Besame mucho” di Consuelo Velasquez.

Dilene Ferraz comincia a cantare all’età di 9 anni e all’età di 14 anni incide il suo primo disco. Si trasferisce in Italia e studia presso l’Accademia Internazionale della Musica di Milano. Si perfeziona in canto con i maestri Mariella Farina, Shuko Takahashi e Luisa Castellani. Forma il gruppo “Brasilian Love Affair”, con il quale incide 4 cd per la DIG IT International. In seguito dà vita al quartetto “Aries4” col quale registra il CD “Scene surmer” per la KLE, dedicato a compositori del ‘900 e contemporanei. Sergio Fabian Laviaha ha composto musiche che sono state eseguite in più di quaranta paesi e ha suonato con alcuni dei più importanti musicisti del panorama internazionale, tra i quali Riccardo Chailly, Luis Bacalov, Vinko Globokar, Nicola Piovani. Incide diversi CD e pubblica le sue composizioni con Decca, Stradivarius, Warner Chappell, Sinfonica, Les productions D’OZ. Attualmente è docente presso il Conservatorio della Svizzera Italiana.