laRotonda stasera è Fresh&Wild

LOCARNO - La serata di stasera sul palco de laRotonda è musicalmente molto interessante. Grazie al contributo essenziale della Stiftung Phonoproduzierende(Fondazione produttori di fonogrammi) e della Fondation Suisa, il Locarno Film Festival saprà essere nelle sette serate Fresh&Wild rampa di lancio per artisti emergenti che potranno farsi scoprire puntando dritto al cuore del Festival.

Si parte alle 20 con Mario Batkovic: suona la fisarmonica come se il suo strumento fosse un'orchestra imponente ed esplora le possibilità tonali senza effetti. Un uomo e la sua fisarmonica; ipnotico e semplicemente grandioso. Batkovic è un compositore e per colonne sonore di film e giochi rappresentato da Soundtrack Music Associates Los Angeles. I suoi contributi musicali al gioco dei superlativi, Red Dead Red Redemption 2, fanno il giro del mondo, il gioco per computer ha infatti venduto 30 milioni di copie. Batkovic, che appare sui palchi di tutto il mondo grazie ai suoi paesaggi sonori ipnotici, è stato uno degli otto compositori sotto la direzione di Woody Jackson ad essere responsabile della musica dell'Open World Game. Ha anche scritto le colonne sonore per film come "L'apicoltore".

Alle 21.30 spazio a DJ ZsuZsu: non solo mescola i suoni degli anni '50 con l'energia motrice della musica elettronica, ma lascia che questi elementi si scontrino tra loro. House, Deep House, Deep House, Electro e Electroswing. L'obiettivo di ogni festa è un temporale, una tempesta, un uragano sulle cui onde si cavalca e si cattura urlando "Singing In The Rain". È piuttosto orripilante e allo stesso tempo fantastico!