Ritorna il blues europeo in Vallemaggia

MAGGIA - Mercoledì 7 agosto va in scena alle 21 nella piazza di Maggia il penultimo appuntamento con il Vallemaggia Magic Blues. Sarà la volta della seconda European Blues Night.

Sul palco saliranno per primi i Two Blue: provenienti da Zagabria, hanno vinto nel 2017 il Croatian Blues Challenge. Maria Gasparic (canto e percussione) e Nenad “Kluis” Maderic (chitarra) hanno unito le forze, iniziando a comporre brani originali, con i quali i due simpatici giovani hanno partecipato al concorso nazionale croato e vincendolo. Inoltre hanno partecipato all’International Blues Challenge di Memphis, dove hanno saputo entusiasmare pubblico e giuria. I loro brani sono una sapiente miscela di ballads e di ritmi funk, suonati con cuore e humor, conditi con testi che narrano di storie quotidiane. Blues da ascoltare, da ballare che non lascia indifferenti.

Dalla Germania, poi, la Richie Arndt Band, vincitrice lo scorso anno del German Blues Challenge. Richie Arndt, chitarrista, cantante e autore dei brani, è ormai da parecchi anni uno dei big della scena musicale tedesca. La musica della band è emozionante e sul palco sono una forza della natura. Vantano 15 album in bacheca e un’infinità di esibizioni, dai club fino ad arene con più di 15000 spettatori. Un bilancio di cui essere fieri per uno dei più versatili chitarristi in Germania: abbinato ad una voce accattivante, il suo talento arriva diritto al cuore degli appassionati. L’anima della loro musica è il blues, il “beat” dei brani, come il battito del cuore ha il sapore del rock, fino a sfiorare il pop.

Infine i vincitori dell'European Blues Challenge 2016: dalla Norvegia la Eric “Slim” Zahl Band. Vestito chic con cravatta, bretelle e scarpe lucide, nel tipico stile anni ’50, la band del cantante e chitarrista Eric “Slim” Zahl ci tuffa nel mondo torrido del jump blues, del rock’n’roll e del rockabilly di alta qualità. Difficile per il pubblico non muoversi e ballare durante i suoi concerti. Originario di Stavanger, ha scoperto la sua passione per il blues già da adolescente, influenzato da artisti del calibro di Brian Setzer, Kid Andersen e Vidar Busk e da compositori come Townes Van Zandt e Julie Miller. Professionista dal 2006, con il suo quartetto ha vinto in Norvegia il South West Swingers nel 2016 e a sorpresa a Torrita di Siena l’European Blues Award. Ciò ha permesso a Erik di farsi conoscere al di fuori della Scandinavia fino negli Stati Uniti. Da allora non si contano più le sue tournee in Europa e America, dove può esibire le sue qualità di brillante chitarrista e straordinario cantante. Già il suo album d’esordio “Daddy’ O” (2011) è stato nominato per il Grammy in Norvegia e gli altri lavori hanno ottenuto dalla stampa specializzata nel mondo intero critiche molto positive.

Inizio del primo concerto alle ore 21:00. Vallemaggia Magic Blues è in prevendita su Biglietteria.ch.