Un Blues Party in piazza ad Avegno

AVEGNO - Sarà un vero e proprio Blues Party quello che andrà in scena martedì sera in piazza ad Avegno a partire dalle 21. Il piatto forte di questo appuntamento di Vallemaggia Magic Blues è lo show di Slick Steve & the Gangsters. L'esplosivo quartetto bresciano è formato da Slick Steve (alias Stephen Hogan), cantante e showman inglese e da Alle B. Goode, giovane e talentuoso chitarrista, subito riconoscibile per il suo stile marcatamente rock’n roll. A sostenere la sezione ritmica Beppe Facchetti (batteria) e Pietro Ettore Gozzini (contrabbasso).

L'apertura della serata sarà invece affidata alla Band Goes Wild, nata nel 2014 dalle ceneri della famosa Hamp Goes Wild e che costruisce il suo sound mescolando un rock’n’roll da sballo, un frenetico boogie-woogie e un trascinante rhythm’n’blues. Due show che, gli organizzatori ne sono certi, trasmetteranno al pubblico un'energia incredibile.

Vallemaggia Magic Blues è in prevendita su Biglietteria.ch.