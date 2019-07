The Vad Vuc a Bellinzona con Davide Van De Sfroos

BELLINZONA - Mercoledì alle 20.30 salirà difatti sul palco il già annunciato Davide Van De Sfroos, mentre in chiusura, a partire dalle 23, vedremo all’opera Cerno & Co., ovvero The Vad Vuc.

Nel giorno della Festa nazionale, giovedì 1. agosto, Piazza del Sole si animerà inevitabilmente un’altra volta: a partire dalle 18.30 è in programma tanta musica con Ticino X Project, Julie Meletta, Filling The Music e, a seguire lo spettacolo pirotecnico, Joe Dallas & The Monks.

Una risottata offerta dalla Società Rabadan è prevista a partire dalle 19.

Info: incitta.ch