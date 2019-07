Magic Blues: è il momento della Special Rock Night

CEVIO - Portata a termine ieri la due giorni che ha celebrato il 50esimo anniversario di Woodstock - con ospiti come Ten Years After e Creedence Clearwater Revived -, Magic Blues prosegue oggi con la sua sesta serata.

Sul palco, oltre all’attesissimo batterista dei Deep Purple Ian Paice che, in compagnia dei veronesi Forever Deep, si prodigherà in brani storici del gruppo-madre, come “Highway Star”, “Smoke On The Water”, “Black Night”, “Lazy” e “Child In Time”, vedremo due splendide realtà musicali nate e cresciute nella Svizzera italiana: parliamo, difatti, dei Those Furious Flames - ovvero Yari Copt (voce), Yann Nick (chitarra), G.B. (basso) e Big Boss (batteria) -, così come del songwriter Andrea Bignasca.

Serve altro?

Info: magicblues.ch

Prevendita: Biglietteria.ch