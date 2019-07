Carl Brave arriva a Lugano

LUGANO - Un giovane talento della musica contemporanea sarà a Lugano il 14 settembre per un nuovo evento musicale.

Stiamo parlando di Carl Brave, che si esibirà al Lido di Lugano a partire dalle 20 per la prima edizione del Lugano Sound Festival. All’anagrafe Carlo Luigi Coraggio, romano, con un passato da cestista in serie B, è un rapper, cantautore e produttore discografico. Il suo primo approccio alla musica risale al 2012, quando pubblica un album con la Molto Peggio Crew, ma è il 2018 l’anno della sua consacrazione: come solista Carl Brave in 12 mesi ha fatto uscire non uno ma due dischi: due versioni di Notti Brave, di cui l’ultima, "Notti Brave (After)", è un vero e proprio sequel inedito, anticipato dal primo singolo estratto “Posso”, cantato con Max Gazzè, entrato al primo posto della classifica dei dischi più venduti e già disco di platino (certificato Fimi/GFK).

Ma non solo: nel 2018 Carl Brave ha raggiunto grandissimo successo con con il singolo “Fotografia” (due volte disco di platino) al quale hanno partecipato anche la cantante Francesca Michielin e il rapper Fabri Fibra, e ha riempito i palazzetti in un tour tutto sold out. Nel maggio 2019 è uscito il singolo “Vivere tutte le vite” che vede Carl Brave al fianco di Elisa, un altro successo discografico e un’altra collaborazione di livello per il giovane rapper.

Apertura cancelli alle 18. Prevendite aperte online su Biglietteria.ch (a partire dalle 8 di oggi) e presso altre rivendite, oltre che offline presso Manor, La Posta e CoopCity. Maggiori info su www.gcevents.ch.