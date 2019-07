Ticino Musica, gli appuntamenti di oggi

LUGANO - A Ticino Musica la settimana si apre con il quarto appuntamento della serie “Compositori svizzeri si presentano”, ciclo di conferenze inserito nell’articolato programma dell’International Young Composers Academy diretta da Oscar Bianchi. Alle 14.00, nell’Aula 305 del Conservatorio della Svizzera italiana (via Soldino 9), sarà la volta di Katharina Rosenberger, zurighese, docente di composizione presso la California University di San Diego e la Columbia University. Ingresso gratuito.

La sera, l’appuntamento è per le 21.00 presso la bellissima Chiesa di San Carlo Borromeo di Lugano (via Nassa) con “L’Arpa invita!”, concerto di musica da camera con arpa dal programma raffinatissimo. Ad esibirsi saranno naturalmente l’arpista Fabrice Pierre - solista di fama internazionale nonché ricercato docente – insieme ad Andrea Oliva - 1° flauto solista dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia -, Ingo Goritzki – solista e pedagogo, figura leggendaria della storia dell’oboe -, Calogero Palermo – 1° clarinetto solista dell’Orchestra del Concertgebouw di Amsterdam –, e Gabor Meszaros, direttore artistico di Ticino Musica e professore di fagotto al Conservatorio della Svizzera italiana. In programma musiche di C. Saint-Saëns, T. Avni, C. Debussy e N. Ortolano. Ingresso gratuito.