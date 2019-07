Arte, musica e divertimento: è il Càvea Festival

MENDRISIO - Per la sua seconda edizione, in programma sabato 13, luglio, Càvea Festival fa le cose più in grande: più palchi, più artisti, più ore di divertimento e più forme artistiche saranno radunate alle cave di Arzo.

L’ospite più atteso sarà il cantante australiano Nic Cester, una delle voci più potenti del rock internazionale. Dopo il successo mondiale con i Jet, band che nei primi anni 2000 ha scalato le classifiche di tutto il mondo vendendo più di 6 milioni di dischi, nel 2017 Nic è tornato con il suo primo album solista, Sugar Rush, un mix di soul, blues, colonne sonore italiane vintage e puro talento musicale, registrato con i Calibro 35. Alle cave di Arzo, sarà accompagnato dai Milano Elettrica, super band di nove elementi con due batterie e una sezione di fiati.

Ad aprire la serata di concerti dal palco principale dell’anfiteatro naturalistico saranno le “vibes” psichedeliche dei Bumblebees, gruppo luganese vincitore di Palco ai Giovani 2017 che al Càvea Festival presenterà il suo primo album, “Dancing Dots in the Dark”. A seguire, il duo a km 0 dei Make Plain, ovvero Andrea Zinzi e Luca Imperiali, reduci da un tour europeo affianco della band sudafricana Prime Circle. Al pubblico del Càvea Festival sveleranno in anteprima il loro nuovo singolo. Sul palco secondario, in Cava Broccatello, durante i cambi palco si esibiranno i Flanard, duo ticinese che con una batteria e dei sintetizzatori promette di farci muovere a ritmo di funk, fusion e SynthPop.

A chiudere la serata, saranno i dischi di DJ Alexxio (Rete tre), che farà ballare il pubblico fino alle 03.00 con un DJ set imperdibile. Rete tre è media partner della manifestazione, e diffonderà i concerti serali in diretta radiofonica.

Non solo musica, come detto. Grazie alla collaborazione con Marmart – Artisti in scena, progetto dell’associazione CAVAVIVA, dalle 14.00 il pomeriggio sarà animato dalle esibizioni di artisti di strada, performer, clown e musicisti fuori dal comune, che sapranno soddisfare le esigenze di grandi e piccini. Dalla musica surreale e dadaista degli OoopopoiooO ai simpaticissimi Camillas, finalisti a Italia’s Got Talent 2015, fino alle melodie degli handpan (percussione dai suoni dolci e leggeri) di Omar Mariani e di Arte Alchemica (Emmanuel Pfriter, accompagnato dall’artista visuale Matteo Gilardi), passando per le performances sceniche e la clownerie di artisti di strada come Dado Show e El Becchin, saranno oltre venti gli artisti che invaderanno pacificamente le cave di marmo di Arzo, distribuiti su quattro postazioni: la cava Broccatello, i Bagni Imperiali, “Ul Busket” e l’anfiteatro naturalistico.

Inoltre, traendo ispirazione dalla magia di questo luogo senza tempo nel cuore del Monte San Giorgio, Patrimonio dell’UNESCO, vari artisti visivi realizzeranno le loro opere in loco. È il caso del francese Jimbo (Bureau des pensées perdues), che crerà speciali installazioni con materiali naturali, o ancora, dell’artista ticinese Han Sessions, che realizzerà ritratti, pitture e disegni facendosi trasportare dall’atmosfera festosa del festival.

Sin dal pomeriggio saranno attivi diversi food trucks, mentre dalle 18.00 sarà attiva anche la griglia, che include un menù vegetariano. Grazie alla collaborazione con Arcobaleno, sarà possibile recarsi ad Arzo da qualsiasi zona del Ticino con uno sconto speciale del 20% sul biglietto dei mezzi pubblici, il cui utilizzo è raccomandato. Inoltre, anche quest’anno un bus navetta gratuito collegherà la stazione di Mendrisio alle cave a partire dalle 18. Nei pressi dell’evento è presente il Camping Monte San Giorgio. L’evento, gratuito dalle 14.00 alle 18.00, si terrà con qualsiasi tempo. Raiffeisen è sponsor principale dell’evento.

Per info e prevendite: cavaviva.ch/cavea-marmart-festival