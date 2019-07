Ritorna l’Agno Open Air Festival

AGNO - Una line-up ricchissima e una location unica, in riva al lago: sono le premesse per un’ottava edizione dell’Agno Open Air Festival dalle grandi aspettative. La manifestazione si terrà dal 26 luglio al 3 agosto 2019.

Per l’ottavo anno consecutivo, nel periodo fine luglio / inizio agosto, la macchina organizzativa di Agno Open Air Festival è a pieno regime. Il Comune di Agno in collaborazione con la direzione artistica del Festival è riuscito quest’anno a portare, per la sei giorni musicale, artisti del calibro di Coreleoni, Vad Vuc, Vomitors, Dj Matrix, Luca Princiotta Band oltre ai diversi tributi a Queen, Bon Jovi, 883 e Max Pezzali, Vasco Rossi, Luciano Ligabue e Modà. Non mancheranno anche gli ospiti speciali per la serata anni ’90: come Roby Rossini (Hit: "Tanz bambolina", "Rendez vous"), Gigi l’Altro Show (il tributo a Gigi d’Agostino) e ai Dj Dino Brown e Panico.

Novità importante di quest’anno: oltre ad aver aggiunto un giorno di programmazione passando da 5 a 6, sono le serate di concerti a ingresso gratuito previste il 2 e 3 agosto per “Le notti dei tributi” che, in aggiunta a quella del 1° agosto che è sempre stata a ingresso libero, sono indirizzate a tutti coloro che vogliono sentire dell’ottima musica in una location davvero invidiabile davanti a un piatto di puntine e senza aver pagato alcun biglietto d’ingresso.

Si parte venerdì 26 luglio con la serata in collaborazione con radio One Dance: ’90 Dance Party, dedicata alla musica degli anni ‘90/2000. Sul palco si esibiranno, nell’ordine: Dj Panico, Dj Dino Brown, Roby Rossini, Gigi l’Altro Show per terminare con uno degli attuali big dj della vicina Italia: Dj Matrix.

Il giorno seguente, sabato 27 luglio, visto anche la grande risposta del pubblico nelle ultime edizioni, si esibiranno, a partire dalle 21, prima i Vomitors e in seguito The Vad Vuc, due super-band che non hanno bisogno di presentazioni.

Dopo una breve pausa di qualche giorno, l’openair riparte mercoledì 31 luglio ospitando la band creata dal grande Leo Leoni nel suo tour 2019: Coreleoni Live. Ad aprire il concerto dei CoreLeoni ci penserà la Luca Princiotta Band a partire dalle ore 20.30.

Appuntamento imperdibile, giovedì 1° agosto, giorno della Festa Nazionale Svizzera, che il Comune di Agno festeggia da prima che tale manifestazione venisse integrata nell’openair dove non mancherà la parte ufficiale con l’Inno nazionale svizzero e l’allocuzione ufficiale del sindaco Thierry Morotti, con l’immancabile intermezzo della filarmonica di Agno. I festeggiamenti continueranno, dopo una gustosa grigliata (sempre in funzione) o qualche altra pietanza tra le numerose previste dalla nostra food area, alle 21.30 con la Manupia Dance Band e alle 22.30 con il tradizionale spettacolo pirotecnico sul golfo di Agno e con il Flyboard Led Human Show.

Venerdì 2 agosto si terrà la prima delle due Notti dei tributi, a ingresso gratuito, dove si esibiranno a partire dalle 19:30: i New Jersey (tributo a Bon Jovi), i Vascombriccola (tributo a Vasco Rossi) e i Jolly Blu (tributo agli 883 e a Max Pezzali).

La serata conclusiva e seconda “Notte dei tributi”, sabato 3 agosto, sempre a ingresso gratuito, partirà con l’esibizione degli Effetto Modà (tributo ai Modà), proseguendo con i Bandaliga (tributo a Luciano Ligabue) e si concluderà con i Queen Legend (tributo ai Queen).