Per QueenInTown arriva Julia Jasmin Rühle

RIAZZINO - Nuovo appuntamento con QueenInTown, la serata dove la donna è protagonista, sabato 6 luglio al Vanilla Club di Riazzino. Per l'occasione sarà presente la special guest Julia Jasmin Rühle, nota anche come JJ. Attrice della celebre serie “Berlin Tag und Nacht” e partecipante al Grande Fratello tedesco, è modella per diversi brand nazionali e internazionali.

Nel 2014 esce con un suo disco “Bow! (You Gotta Kick It)” che le vale l'ingresso nella top 20 tedesca e nella top 10 austriaca. Dal 2015 al 2018 si esibisce come DJane con molto successo in Germania, Austria e Svizzera. La prossima stagione uscirà una linea di moda a suo nome.