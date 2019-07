A dicembre Fabrizio Moro sarà a Lugano

LUGANO - Fabrizio Moro il 18 dicembre si esibirà per la prima volta a Lugano. Il cantautore porterà sul palco del Palazzo dei Congressi i più grandi successi della sua ventennale carriera, cominciata nel 1996.

Il successo internazionale risale al 2007 con il brano “Pensa”, dopo il quale hanno conquistato il disco d’oro anche “Eppure mi hai cambiato la vita” e “L’Eternità”. L’edizione 2018 del Festival di Sanremo lo ha visto vincitore nella categoria Campioni insieme a Ermal Meta con il brano “Non mi avete fatto niente”, certificato platino. In coppia con Ermal Meta, Fabrizio Moro ha partecipato all’Eurovision Song Contest 2018 portando in gara il brano sanremese e conquistando il 5° posto nella classifica generale e il 3° posto al televoto.

Nel corso degli anni Fabrizio Moro ha collezionato sold out in tutta Italia. Diversi brani dell’artista sono stati utilizzati come spot pubblicitari e documentari e come colonne sonore per campagne sociali, serie e programmi tv. A marzo 2019 è uscito “Ho bisogno di credere” l’atteso nuovo singolo che anticipa “Figli di nessuno” (Sony Music Italy), il decimo album di inediti di Moro.

Così il cantautore commenta la sua nuova pubblicazione: «Credo nelle buche dove sono inciampato, e credo nei giorni in cui ho sbagliato perché ogni mio errore, nel bene e nel male, mi ha reso quello che sono oggi: un essere umano con tanti limiti ma consapevole che nella vita, oltre alla libertà, va ricercata la fede... qualsiasi essa sia, la fede ti dà la forza di continuare a camminare anche se le tue ginocchia sono ormai rotte. “Ho bisogno di credere” racconta questo, racconta ogni passo fatto con la speranza che le scarpe di “ferro pesante” che portiamo, un giorno possano diventare più leggere».

La prevendita sia online che offline parte oggi alle 16. Maggiori informazioni su www.gcevents.ch