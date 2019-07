Terza edizione per Blues al Grotto

SAN VITTORE - Appuntamento questa sera al Grotto Matafontana a San Vittore (GR) per la terza edizione di Blues al Grotto. Coopaso, in collaborazione con i gestori del grotto e Vini Boldini, organizza per il terzo anno un appuntamento musical/eno/gastronomica.

Oltre alla degustazione dei vini della cantina di Lumino il programma prevede un duplice concerto di blues acustico. Apre la serata il bluesman ticinese Bat Battiston, che non ha sicuramente bisogno di presentazioni in quanto attivo sulla scena blues locale e non solo da oltre 30 anni.

Ci sono poi due eccellenti artisti italiani: Francesco Garolfi e Davide Speranza. Quest'ultimo è un virtuoso dell'armonica a bocca che ha collaborato con star del calibro di John Popper e Charlie Musselwhite, mentre Garolfi «è uno dei migliori musicisti con cui abbia mai lavorato», ha detto Peter Walsh, produttore di Peter Gabriel e Simple Minds. Ha suonato con molti dei più grandi e spazia in tutti i generi musicali.