Ellen Birath & The Shadow Cats, per uno sguardo al futuro

ASCONA - Il ricco programma di mercoledì a JazzAscona propone tre side projects della New Orleans Jazz Orchestra (NOJO): il seminario-jam session gratuito della Trumpet Mafia sotto la direzione di Ashlin Parker (Collegio Papio, dalle 13:00); la frizzante parade della NOJO Brass Band con Trixie Minx (Piazza della Posta, ore 18:30); e in seconda serata Adonis Rose & The NOJO 7 (Stage Elvezia, ore 22:30).



Una delle attese rivelazioni di JazzAscona 19, il quartetto del cantante e pianista Pablo Campos regalerà dal canto suo un raffinato momento musicale all’insegna delle note dell’American Songbook all’ora dell’aperitivo (Stage Pontile, a partire dalle 19.30).

La giornata vede anche un graditissimo arrivo – in realtà si tratta di un ritorno – al festival: la giovane cantante e perfomer svedese Ellen Birath raggiunge, infatti, la già nutrita compagine di artisti presente ad Ascona e lo fa in un momento particolarmente fortunato per la sua giovane carriera, già ricca di piccoli ma importanti successi. Ellen – che da poco ha pubblicato il nuovo singolo “A Little Closer” insieme ai suoi fedeli Shadow Cats – annuncia di volere portare sul palco della cittadina lacustre il meglio delle atmosfere dei club della città che l’ha adottata, Parigi. Lo spettacolo dell’esuberante cantante scandinava (Stage New Orleans, 20:00-21:30) si preannuncia ricco di sorprese: al tipico sound jazz, Ellen fa alternare a suo piacimento richiami evidenti al rock anni Settanta, al soul, al rhythm and blues, al reggae e persino al più moderno electro-swing parigino. Difficile immaginare che qualcuno tra il pubblico sappia resistere all’invitante proposta sonora di Ellen Birath!



Sempre sull’onda di una musica energica e ricca di vibrazioni positive, lo Stage New Orleans ospita (a partire dalle 22:00) l’attesa premiazione dell’AET My Choice Audience Award 2018, assegnato alla JT & Ka-nection Band, band di New Orleans sempre pronta ad accendere e alimentare il fuoco viscerale del jazz – in realtà un mix potente e avvolgente di soul-jazz-funk. Per un Award conquistato, ovviamente, ce n’è uno che, grazie al voto del pubblico, potrebbe essere guadagnato per l’edizione 2020 di JazzAscona.



EVENTI DA NON PERDERE:

17:45 (RSI Corner) – Francesca Leone & Guido Di Leone

19:30 (Stage al Pontile) – Pablo Campos Quartet

20:00 (stage New Orleans) Ellen Birath & the Shadow Cats

20:00 (Stage Seven) – Lluís Coloma

21:00 (Ristorante Piazzetta) – The Masakowski Family Trio

20:30 (Stage Elvezia) – Larry Franco & Dee Dee Joy feat. George Washingmachine, tribute to Nat King Cole

21:30 (Stage al Pontile) – Monique Thomas & Thomas L’Etienne Band

22:00 (Stage Seven) – Cat Lee King & the Mint

22:00 (Stage New Orleans) – JT & The Ka-nection Band, AET My Choice Audience Award 2018 (show + ceremonies)

22:30-00:00 (Stage Elvezia) – Adonis Rose & the NOJO7