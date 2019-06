Da Louis Armstrong all'uragano Katrina: JazzAscona celebra New Orleans

ASCONA - Giornata ricca a JazzAscona, aperta dallo show del trombonista e cantante Michael Watson alle 12 al Ristorante Piazzetta; si prosegue col momento “creativo-educational” della Trumpet Mafia, vera fucina creativa dell’edizione 2019 del festival – mentre sul lungolago a dare avvio ai concerti (ore 17.45, RSI Corner) saranno il chiattrista Steve Masakowski e i suoi due figli.

In serata la poetessa e ballerina jazz Othella Dallas ringrazierà il suo pubblico per lo Swiss Jazz Award da poco ricevuto con una performance – Stage Pontile, ore 21.30 – in grado di stregare anche gli ultimi arrivati sulle rive del Lago Maggiore. Poi sarà il momento di un altro amico storico del festival, che si appresta con orgoglio a ricevere i giusti onori e tributi da parte di pubblico e addetti al settore. La sera è, infatti, tutta dedicata a Leroy Jones, uno dei più grandi trombettisti contemporanei di New Orleans, che riceverà l’Ascona Jazz Award 2109. Leroy vene premiato per la sua straordinaria carriera in cui è stato capace di spingere le note della Crescent City a superare la lezione di Louis Armstrong, il maestro cui rese omaggio, non ancora quattordicenne, nel corso dell’intervallo del Super Bowl VI del 1972. Consegna premio ed esibizione di rito a partire dal 22 allo Stage New Orleans.

Ai molti appassionati del genere, segnaliamo la coppia blues & boogie formata da Al Copley e Lluís Coloma al Ristorante Piazzetta (21:00-23:00); da non perdere la jam session di mezzanotte, guidata da Pablo Campos, giovane pianista e cantante basco-argentino trapiantato in Francia. Accompagnato da un quartetto cosmopolita capace di restituire agli spettatori tutta la complicità dei musicisti sul palco, Campos suona e canta le sue passioni musicali, compresa quella per Nat King Cole.

Martedì 25 giugno, oggi vi consigliamo:

17:45-19:00 (RSI Corner) – The Masakowski Family Trio

18:30-22:00 (ArtHotel Riposo) – Cat Lee King & the Mint, Jazz in cortile

18:30-22:00 (Eden Roc Marina) – Christian Willisohn’s Southern Spirit, Let’s Groove

19:30-21:00 (Stage al Pontile) – 20 Years Celebration of Oriental Jazz Band feat. George Washingmachine

20:00-21:30 (Stage New Orleans) – Sax Gordon

21:00-23:00 (Ristorante Piazzetta) – Al Copley & Lluís Coloma, Wild Boogie Woogie Piano

21:30-22:00 (Stage al Pontile) – Othella Dallas

22:00-00:00 (Stage New Orleans) – Leroy Jones, Ascona Jazz Award 2019 Night (show + ceremonies)

22:30-00:00 (Stage Elvezia) – JT & The Ka-nection Band

00:00 (Enoteca La Cambüsa) – Pablo Campos Quartet, Jam Session