L’energia di Jeff Tyson e della Kanection Band a JazzAscona

ASCONA - Una nuova settimana inizia con una gentile carezza swing regalata ad Ascona e ai suoi numerosi ospiti. L‘edizione 2019 di JazzAscona arriva – lo concedano i velisti del Lago Maggiore – al giro di boa. Lungi dal volere tirare le somme e stilare bilanci, organizzatori e musicisti guardano a una sola cosa: il divertimento dei jazz lovers accorsi in Ticino da tutta Europa per ascoltare il meglio della scena internazionale.



Il lunedì parte sornione ma non troppo con l’ormai consolidato appuntamento del dopo-pranzo nell’Aula Magna del Collegio Paio con la Trumpet Mafia, condotta verso nuovi paesaggi sonori dal suo ideatore e coordinatore Ashlin Parker, membro della New Orleans Jazz Orchestra (NOJO). Giusto quel che ci vuole per stuzzicare l’appetito musicale della città.



La giornata prosegue con altri due appuntamenti all’insegna della NOJO: la NOJO Brass Band porta, a partire dalle 18.30, ancora una volta a passeggio turisti e aficionados mettendo in luce l’esuberanza della star del burlesque Trixie Minx; il band leader Adonis Rose, dal canto suo, si esibisce a metà serata (Stage Seven, 22.00) con i NOJO 7, versione “ristretta” della big band.



Fra gli eventi della serata da non mancare la presentazione della nuova fatica discografica del Dave Blenkhorn & David Torkanowsky Trio allo Stage Pontile alle 19:30. Il tutto quasi a preparare l’esplosione di suoni ed energia destinata a saturare l’etere a partire dalla 22:00 in punto con l’entrata in scena allo Stage New Orleans del bassista e cantante Jeff Tyson e della sua Ka-nection Band. Da qualche anno considerata una delle band più popolari e apprezzate di Bourbon Street a New Orleans, la band ha in serbo per gli amanti del genere uno spettacolo capace di sciogliere anche le riserve dei più scettici: nel corso della serata il jazz-soul è destinato a incontrare il funk più massiccio nel segno delle sonorità avvincenti lanciate da gruppi come gli Earth Wind & Fire e i Kool & The Gang ma anche nell’atmosfera di un ibrido e ricco sincretismo culturale che evoca i Rolling Stones di “Exile on Main Street.”



EVENTI DA NON PERDERE:

18:30 (Albergo-Ristorante Ronco) – Al Copley (solo su prenotazione)

19:30 (Stage al Pontile) – Dave Blenkhorn & David Torkanowsky Trio, presentazione nuovo CD

20:00 (Stage New Orleans) – Othella Dallas, I Love the Life I Live

20:00 (Stage Seven) – Lluís Coloma

20:30 (Stage Elvezia) – Cat Lee King & the Mint

22:00 (Stage Seven) – Adonis Rose & the NOJO7

22:00 (Stage New Orleans) – JT & The Ka-nection Band

22:30 (Stage Elvezia) – Sax Gordon

00:00 (Enoteca La Cambüsa) – Leroy Jones & Uli Wunner’s Jazz Creole