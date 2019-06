Stasera Othella Dallas riceverà lo Swiss Jazz Award

ASCONA - Il primo weekend dell'edizione di Jazz Ascona 2019 conferma quanta America e quanta musica a stelle e strisce si possano trovare lungo le sponde del Lago Maggiore.

La terza giornata in musica, sabato, accanto alle performance di Dave Blenkhorn & David Torkanowsky Trio e del Raphael Jost Quarteti nsieme a George Washingmachine, si è concessa il lusso di ospitare sul palco principale, a partire dalle 22, Sax Gordon. Il sassofonista californiano è approdato sul Lago Maggiore per allietare la platea con il suo mix sonoro che non ha confini se non nell’infinita creatività della scena culturale statunitense: cresciuto a suon di Chuck Berry, Fats Domino e Aretha Franklin, Mr. Gordon ha annunciato di voler suonare con la band ogni singola sfumatura del mondo musicale che lo ha visto crescere e affermarsi. La sempre festosa jam session notturna è stata infine condotta dai ticinesi Sandro Schneebeli (chitarra) e Andi Appignani (Hammond) affiancati dal poliedrico batterista e cantante spagnolo Enrique Parra nel progetto Sand’s 2B a Band.



Domenica, prima free evening dell'edizione in corso di svolgimento, mantiene alta l'attenzione del pubblico assicurando performance dal grande contenuto culturale. Il ricco calendario domenicale vede ancora esibirsi Christian Willisohn (Stage Pontile, 19:30) e Al Copley (Stage Seven, 22:00) in attesa dei due main events di giornata: l’esibizione (Stage Pontile, 22:30-23:30) di Leroy Jones & Uli Wunner con il progetto Jazz Creole, capace di risvegliare l’anima meticcia che alberga in ogni essere umano. E, soprattutto, a partire dalle 22, la cerimonia della Swiss Jazz Award 2019 allo Stage New Orleans e il successivo concerto che vedono protagonista la cantante e ballerina statunitense Othella Dallas, artista cara al festival che della musica e della danza ha fatto una missione di vita. L’occasione, sebbene istituzionale, non è certo destinata a lasciare a bocca asciutta gli amanti della musica dal vivo e dell’entertainment. A partire dalla mezzanotte Ashlin Parker & Company animerà la notte di Ascona con l'abituale jam di fine giornata.

Domenica 23, gli eventi da non perdere:

18:30 (Piazza della Posta) – Trixie Minx & The NOJO Brass Band

19:30 (Stage al Pontile) – Christian Willisohn’s Southern Spirit

20:00 (Stage New Orleans) – The Fats Boys

20:00 (Stage Seven) – Al Copley & The Locals

20:30 (Stage Elvezia) – Leon “Kid Chocolate” Brown Jazz band

21:30 (Stage al Pontile) – Leroy Jones & Uli Wunner’s Jazz Creole

22:00 (Stage New Orleans) – Othella Dallas, Swiss Jazz Award 2019 Night (show + ceremonies)

22:30 (Stage Elvezia) – Sax Gordon, Extreme Sax

21:00 (Ristorante Piazzetta) – Sand’s 2B a Band feat. Enrique Parla

00:00 (Enoteca La Cambüsa) – Ashlin Parker & Company, Jam Session