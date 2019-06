Nelle corti di Caslano con dell'ottimo blues

CASLANO - Caslano Blues 2019 continua stasera con la seconda delle sue cinque tappe, anche questa acustica e distribuita in cinque differenti corti del villaggio, dove altrettanti concerti intratterranno in contemporanea gli appassionati a partire dalle 20.30 alle 23, quando ci si riunirà tutti in zona debarcadero per una jam session conclusiva.

Questa seconda serata di blues “made in Malcantone” ripropone l’americano Greg Copeland e gli spagnoli Johnny Big Stone & Sweet Marta, già applauditi ieri, ai quali si affiancano il britannico Alex Haynes - chitarrista slide e cantante, accompagnato a Caslano da Pablo Leoni alla batteria e da Alessandro Diaferio al basso -, i francesi Rock and Girolles - con il loro accattivante mix tra rock e blues -, così come l’italiano Rob Morbioli - on the road dal 1991 con i suoi Morblus, autentica e travolgente live band -.

Info: caslanoblues.ch