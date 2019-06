Caslano Blues 2019, una festa per tutti

CASLANO - Caslano, con il suo bellissimo nucleo e il suo splendido lungolago, è pronto ad accogliere la settima edizione del festival blues che ormai tradizionalmente inaugura la lunga e intensa estate musicale del nostro cantone.

Dal 2013 il villaggio del Basso Malcantone accoglie quello che anno dopo anno è diventato un evento sempre più completo e coinvolgente non solo per gli amanti di questo straordinario genere musicale. Grazie alla sua formula in continua evoluzione, Caslano Blues può infatti essere considerato una “festa per tutti”: quattro serate e un mezzogiorno domenicale che abbinano ottima musica al piacere di viverla e apprezzarla in una cornice unica e di grande fascino.

L’edizione 2019 ricalca la formula ormai collaudata e si sviluppa dunque sull’arco di cinque giorni, da mercoledì 12 a domenica 16 giugno. Si parte con due serate “acustiche”, ovvero con concerti distribuiti in contemporanea in cinque diverse corti del nucleo a partire dalle 20.30 (Greg Copeland, Johnny Big Stone & Sweet Marta, Enrique Parra Band, Cris Mantello, Jersey Julie, Alex Haynes, Rob Morbioli, Rock and Girolles). Due serate che quest’anno godono anche della presenza “live” di Rete1 e che si chiudono con un’inedita jam session prevista dopo le 23 su un palco appositamente allestito in zona debarcadero.

Poi, venerdì (Rock and Girolles, Alex Haynes, Morblues & Justina Lee Brown) e sabato (Bat Battiston & Angelo Rossi, The Wicked, Enrique Parra Band, Chicago Blues Brothers) Caslano Blues si sposta sui due palchi e nel “villaggio” in Piazza Lago, dove i concerti iniziano alle 19.30 per concludersi verso le 2, con abituale contorno enogastronomico in riva al Ceresio. Domenica, sempre in Piazza Lago, anche questa settima edizione si chiude con aperitivo-pranzo in blues con Max Dega & Guests a partire dalle 11.

Info: caslanoblues.ch