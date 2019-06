Torna il Turba-Lido, si parte con Annie Goodchild

LUGANO - Dopo il successo delle prime tre stagioni, continua la collaborazione tra Turba e Al Lido Bar. Quest’anno la programmazione delle 9 serate Turba-Lido avrà un focus su artiste e artisti svizzeri: ogni domenica band e dj si alterneranno sul palco davanti al lago per dei live carismatici ed effervescenti, ideali per concludere in relax le domeniche d’estate.

Il programma: ingresso libero dalle 18h00 - Grigliata dalle 18h30 - Tai Chi gratuito alle 18h30 – live set alle 20h00 – dj set prima e dopo - gruppo di lettura il 30 giugno, 28luglio, 25 agosto alle 20h30.

Inaugura la stagione ANNIE GOODCHILD, il 30.06. Applaudita sui palchi di tutta Europa, contaminata da sfumature soul e pop, Goodchild sorprende per la sua voce limpida ed elastica in costante trasformazione che si modula in un genere definito “American Roots and cinematic pop”.

Il 14.07 arriverà il Sebalter Trio, con la loro energia e la voglia di far ballare in spiaggia “Hunter of stars.

Tra gli artisti da tenere d’occhio ecco gli INFINITE HILLS, il 21.07. Chitarre minimaliste, bassi e sintetizzatori. Con il loro sound indie pop, tra i White Lies, alt-J e i Joy Division, questi tre ragazzi zurighesi rievocano le boy band anni'80 e si stanno facendo apprezzare in tutta la Svizzera.

Il 18.08 spazio all’arpa, voce e batteria di LINDA VOGEL. Nelle sue composizioni originali dove paesaggi intimi, poesia rap e improvvisazione si trasformano in sonoritàinnovative. L’arpista zurighese basata a Londra estende le potenzialitàdel suo strumento con innovazioni elettroniche e collaborazioni con il percussionista Vincent Glanzmann per creare atmosfere ritmiche concise e flottanti.