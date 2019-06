È arrivato il momento del Sun Valley Festival

SERRAVALLE - Finalmente ci siamo: da questa sera fino a domenica la Valle del Sole s'illumina di musica e divertimento con il Sun Valley Festival. Una kermesse che promette scintille: vuoi per la varietà di concerti offerti, per l'assortimento delle attività collaterali e dell'offerta culinaria e per la possibilità di passare tre giorni in allegria e in mezzo alla natura.

Sul palco del Sun Valley Festival arriverà la crème dei dj svizzeri: Dj Antoine e Mike Candys sono senz'altro tra gli ospiti più attesi. Entrambi si esibiranno sul Main Stage, il primo venerdì e il secondo domenica. Paddy and the Rats sono gli altri headliner della serata di debutto, mentre sabato c'è fermento per l'arrivo di Electric Swing Circus e Che Sudaka. Domenica, infine, oltre a Matthew Lee saranno The Baseballs a incendiare il palco principale. Che ospiterà, sull'arco dei tre giorni, altri bei nomi che si sono fatti notare nella scena locale e non solo: dai Vomitors a Margot, da We The Savages ad Alex Pizzuti.

C'è poi il Circus Stage, che sarebbe riduttivo (e ingiusto) declassare a palco secondario. Ospiterà infatti artisti del calibro di Dr. Peacock, Soulline, Mistaman e soprattutto Stokka & MadBuddy. Insieme a loro tanti, tanti altri. Oltre alla musica, come detto, ci sarà molto da mangiare, altrettanto da bere e tanti passatempi. Come la sfida tra i maghi della griglia, la motorinata lungo un percorso di una cinquantina di chilometri e le attività per i più piccoli.