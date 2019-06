Open air al Lagh, due giorni di bella musica

LOCARNO - Locarno si sta preparando ad accogliere le migliaia di spettatori attese per l'Open air al Lagh.

Le rive del Verbano risuoneranno di musica da sabato pomeriggio alle primissime ore di lunedì mattina. Per questa quinta edizione della kermesse gli organizzatori hanno messo insieme un programma di assoluto spessore - come peraltro avevano già fatto in passato: chi non ricorda i Bad Religion?

Sabato ci sarà il punk rock dei veneti Fdp, l'hard rock dei Crystal Ball (tra i gruppi storici del genere in Svizzera, capaci di condividere il palco con Gotthard, Krokus e addirittura Deep Purple) e poi un doppio ritorno al punk: gli svedesi No Fun At All e gli statunitensi Anti-Flag. Entrambe le formazioni sono nate a cavallo tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 e hanno segnato una stagione della musica. Di particolare rilievo la presenza a Locarno degli Anti-Flag, artisti particolarmente attenti ai temi sociali e fortemente impegnati anche sul fronte della difesa dei diritti umani.

Domenica, invece, il mattatore sarà Davide Van De Sfroos. Il cantautore laghée è una star non solo in patria ma anche in Ticino e i suoi concerti sono sempre seguitissimi; quello locarnese fa parte del VanTour 2019. Ma non bisogna dimenticare The New Roses - che vanno fortissimo in Germania con la loro miscela di metal e hard rock - e nemmeno due paladini della scena ticinese: i Doomsteps con il loro pop punk e easycore e soprattutto The Vad Vuc, che non hanno bisogno di ulteriori presentazioni. Chi di voi non gli ha mai visti in concerto o sentito un loro disco?

Cocktails bar, wine bar e una ricca griglia con prodotti locali arricchiranno le due serate nella splendida location a pochi passi dal lago. La prevendita di Open air al Lagh è su Biglietteria.ch e su altri siti. Apertura dei cancelli dalle 16.45.