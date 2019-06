Non prendete impegni: c'è Breganzona Estate

LUGANO - È tutto pronto per la 22esima edizione di Breganzona Estate. Venerdì 7 e sabato 8 giugno Piazza Chiattone diventerà il cuore pulsante del quartiere luganese, tra musica cibo e divertimento.

Venerdì le griglie saranno già a pieno regime dalle 19 e nel frattempo Ciao Amore curerà il sottofondo musicale. Alle 21 sarà il turno di The Legendary Kid Combo, gruppo dalle sonorità folk/punk tutte da ammirare. La festa proseguirà con gli Antani Project, cover band scatenata e che saprà far ballare tutti fino a notte fonda.

Sabato si ripartirà alle 18.30 con il tradizionale aperitivo in compagnia della guggen Fracass Band. Si cenerà in seguito accompagnati da musica popolare con gli Ajelé, mentre, dalle 21, sul palco saliranno i Fölkheads, famosi alle nostre latitudini per i grandi pezzi di successo arrangiati in chiave folk/rock. Grande spettacolo infine con The Sunny Boys, che promettono baldoria a suon di cover pazze fino a tarda notte.

Una fornitissima griglia, nuovamente potenziata per ovviare alle lunghe attese, 3 buvettes e postazione caffè/torte/digestivi saranno in funzione in entrambe le serate. Da quest’anno vi sarà inoltre la possibilità di vincere tanti e ricchissimi premi grazie alla lotteria.

La meteo dovrebbe essere favorevole, comunque la manifestazione si terrà con qualsiasi tempo. A garantire riparo vi sono, infatti, oltre mille posti al coperto. Posteggi sono organizzati nelle vicinanze, ma naturalmente si consiglia l’utilizzo dei mezzi pubblici e del carpooling. L’entrata è libera per entrambe le serate, che iniziano alle ore 18.30 e terminano alle ore 2.00. Per maggiori dettagli date pure una sbirciatina al sito www.breganzonaestate.ch. Tio e 20minuti sono media partner della manifestazione.