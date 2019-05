Al Vanilla c'è Aniram

RIAZZINO - Sabato 1° giugno al Vanilla Club di Riazzino torna QueenInTown, la serata dove la donna è protagonista in consolle.

Special guest della serata un nome da non perdere: Marina Dainotto, in arte dj Aniram, è un’artista dalle mille sfaccettature. Nasce come ballerina, per poi diventare una modella professionista, debuttando all’età di 16 anni, come testimonial della famosa azienda Hairbeauty Cotril.

Nel momento in cui inizia a frequentare le discoteche più famose di Milano, inizia ad apprezzare la figura del dj e comprende che quella è la strada che vuole intraprendere. Si esibisce regolarmente nei locali più in d'Italia.