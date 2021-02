La serata degli Oscar si farà dal vivo, non solo al Dolby Theatre

LOS ANGELES - Gli Oscar 2021 si svolgeranno dal vivo, ma non soltanto a Los Angeles: i primi dettagli di una cerimonia senza precedenti nella storia di Hollywood a causa del coronavirus sono emersi in anticipazioni raccolte da Variety e dall'Hollywood Reporter.

«La sicurezza e la salute dei partecipanti restano la preoccupazione primaria e detteranno quanto accadrà effettivamente il 25 aprile», ha detto un portavoce dell'Academy ai due giornali, ma l'organizzazione si sta preparando a una serata «live da molteplici location, tra cui, ma non solo, il tradizionale Dolby Theatre di Los Angeles».

Steven Soderbergh, Stacey Sher e Jesse Collins sono stati incaricati di produrre la cerimonia che negli Usa sarà trasmessa in esclusiva dalla Abc.

Per parecchi anni negli anni Cinquanta gli Oscar sono andati in onda in simultanea da Los Angeles e New York: potrebbe succedere lo stesso quest'anno e si potrebbe ipotizzare di includere altre città fuori dagli Stati Uniti, ad esempio Londra, Parigi e Seul visto che la membership dell'Academy è sempre più internazionale. Questo eviterebbe ai partecipanti di affrontare lunghi viaggi e allo stesso tempo permetterebbe un maggiore distanziamento sociale. Non è esclusa d'altra parte una significativa componente virtuale come agli ultimi Emmy dello scorso settembre.