Cinema Otello, grande rammarico per la chiusura

ASCONA - Il Cinema Otello comunica con grande rammarico l'imposizione dell'«ennesima chiusura» dei cinema a partire da oggi, «e per ben 6 settimane, senza un minimo di preavviso».

In un comunicato, il cinema spiega che nemmeno la programmazione di questo weekend potrà aver luogo.

«Il rammarico è ulteriore se si pensa che resteranno aperti centri commerciali, centri sciistici etc, luoghi in cui la propagazione del virus causata da assembramento è di gran lunga superiore a quella, praticamente nulla, nei cinema», si legge poi nel comunicato, decisamente aspro nei confronti delle decisioni espresse dal Consiglio federale.

Infatti, «tutto questo provocherà un danno enorme», e «non solo dal punto di vista economico» ci tengono a sottolineare dal cinema, «bensì anche per quanto concerne il futuro di tutto il settore cinema o maggiormente di tantissime sale così dette periferiche o indipendenti. Un danno purtroppo alimentato anche da una debole coesione tra le stesse sale, soprattutto quelle del nostro Cantone, che andrebbe rafforzata nuovamente con una associazione di categoria - già esistente e poi sciolta nel 2015».

In conclusione, il cinema Otello ringrazia tutti coloro che hanno sempre mostrato supporto e augura buone feste a tutti: «Al cinema, al suo pubblico sempre in calo anche a causa di quanto sta accadendo, auguro tanta fortuna e tanta energia e coraggio, per un 2021 che credevamo potesse iniziare in una maniera diversa da ciò che invece dovrà essere».