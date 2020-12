La danza e l'amore, al di sopra di tutto

LUGANO - Esce questo giovedì 3 dicembre in Ticino “And Then We Danced” del regista svedese Levan Akin. Apprezzato nei festival europei racconta la focosa gioventù di Merab fatta di danza, conflitti e amori in un presente – quello georgiano – praticamente inedito per il grande schermo.

Aspirante ballerino tradizionale, la sua vita verrà sconvolta dall'arrivo da un talentuoso rivale: Iralki. Corvino, misterioso, e dal grandissimo talento, il giovane è il suo netto opposto. Fra i due esploderà una rivalità che non potrà che travalicare in un sentimento che si scontrerà con il mondo estremamente conservatore della danza e della società georgiana.

Il film di Akin, che ha origini georgiane, è stato accolto con una standing ovation di 15 minuti a Cannes nel 2019 e ha ottenuto diversi premi in tutta Europa. In Georgia, l'uscita in sala è stata accompagnata da polemiche da parte della Chiesa ortodossa così come da diversi disordini.

Cineworx/Anka Gujabidze