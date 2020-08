“Moka Noir”, la prima ticinese sarà a Mendrisio

MENDRISIO - È stato già svelato in Svizzera e nella vicina Italia ma in Ticino ancora no, il documentario di Erik Bernasconi “Moka Noir – a Omegna non si beve più caffè”.

Ma la prima nostrana è davvero alle porte, la pellicola verrà infatti proiettata a Mendrisio, nel suggestivo parco di Villa Argentina, questo martedì 25 agosto (ore 21.00).

Coproduzione Ventura film e Rsi, film racconta l'ascesa (e il declino) del polo industriale nato sul lago d'Orta, a ridosso di Omegna (VCO), specializzato in casalinghi e caffettiere (Bialetti, vi dice qualcosa?).

Alla proiezione assisterà anche il regista Erik Bernasconi.

VenturaFilm