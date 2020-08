Un corto ticinese in sala questa sera al Pardo

LOCARNO - Un paese vuoto, perché i giovani sono andati al Nord, quello che resta è la terra riarsa dal sole e gli anziani che raccontano le loro storie di vita e migrazione.

Siamo a Filippa di Mesoraca (Calabria) e questo è "Grigio. Terra Bruciata", il corto ticinese in corsa ai Pardi di Domani e proiettato in sala questa sera (lunedì 10 agosto, ore 21:30) al PalaCinema.

La pellicola, diretta da Ben Donateo e prodotta da Donateo e Jenny Covelli, che ha convinto pure Werner Herzog come spiegato dallo stesso regista a tio.ch.

Come altre di questa edizione del Pardo fra web e sala è visionabile gratuitamente via web sul sito del Festival. «Se scegliete per lo streaming, vi consiglio di guardarlo con le cuffie. Il sonoro è fondamentale», ci spiega Donateo.

Per chi volesse, invece, gustarselo in sala l'appuntamento è per martedì 11 (ore 10.30, Palavideo) e mercoledì 12 (ore 15.00, PalaCinema).

LFF