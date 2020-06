Un cinema all'aperto, e drive-in, d'autore a Chiasso

CHIASSO - Una serie di proiezioni all'insegna della qualità «come forma di resilienza culturale al fine di continuare a promuovere la cultura a Chiasso nonostante l’emergenza sanitaria».

È l'idea alla base della rassegna di cinema all'aperto "Proiezioni Grande Velocità", ideato dall'Associazione Grande Velocità (quella legata al cittadino Spazio Lampo) in collaborazione con Radio Gwendalin e il Comune di Chiasso e che si terrà dal 18 giugno al 16 luglio nello spiazzo dietro al Palapenz.

La formula è quella del drive-in, per due serate simboliche, e quella della proiezione pubblica. La scelta delle pellicole è stata data a «sei personalità attive nel mondo dell’immagine», fra i quali Marco Müller, Lili Hinstin e Gregory Catella.

A introdurre le serate un programma drive-in radio, “Adieu mon Amour” in diretta da Radio Gwendalin (97.3 FM) che verrà condotto da Alan Alpenfelt, Rebecca Maspoli e Dirceu Fernandes Moreira Filho.

Dopo la rassegna, lo schermo continuerà a illuminarsi con la rassegna Cinequartiere che toccherà diversi quartieri di Chiasso con proiezioni variegate dal 23 luglio al 27 agosto

IL PROGRAMMA

drive-in:



giovedì 18 giugno

Madame di Stéphane Riethauser

Svizzera - 2019 - 93’ - v.o. francese con sottotitoli in italiano

Scelto da Gregory Catella

PRIMA TICINESE

venerdì 19 giugno

Si alza il vento di Hayao Miyazaki

Giappone - 2013 - 126’ - v. italiana - famiglie

Scelto da Frédéric Maire

cinema all’aperto:



giovedì 25 giugno

E.T. di Steven Spielberg

Stati Uniti - 1982 - 115’ - v. italiana - adatto per le famiglie

Scelto dalla Biennale dell’immagine Chiasso

giovedì 2 luglio

Comizi d’amore di Pier Paolo Pasolini - adatto per le famiglie

Italia - 1965 - 89’ - v.o. italiano

Scelto da Lili Hinstin

giovedì 9 luglio

The Night of the Hunter di Charles Laughton

Stati Uniti - 1955 - 93’ - v.o. inglese con sottotitoli in francese

Scelto da Marco Müller

giovedì 16 luglio

The Salt of the Earth di Wim Wenders

Brasile, Italia, Francia - 2014 - 110’ - v.o. inglese con sottotitoli in italiano

Scelto da Alberto Cano