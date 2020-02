"Ernstfall in Havanna" per la Svizzera al cinema

LOCARNO - Continua, nella prima rassegna 2020 del CineClub organizzata dal Teatro Paravento e dal Teatro della Voce, l’omaggio alla cinematografia svizzera attraverso una selezione di film prodotti e realizzati in Svizzera.

Anche in questa occasione i commenti e gli approfondimenti finali saranno affidati a Franco Di Leo del Teatro della Voce. E come nelle altre serate al termine del film la discussione sarà accompagnata da piccoli assaggi, per rendere ancora più gradevole la conversazione.

La prima rassegna del 2020 si apre mercoledì 19 febbraio alle 19 al Teatro Paravento di via Cappuccini 8 a Locarno con "Ernstfall in Havanna" (2002), di Sabine Boss, con Viktor Giacobbo, Sabina Schneebeli e Mike Müller, 96 minuti. v.o. tedesco / sottotitoli in francese.

La storia di un improbabile consigliere dell'ambasciata svizzera a Cuba, che accompagna un senatore degli Stati Uniti nella sua missione all'Avana. Un piccolo intoppo in apparenza innocuo si trasforma in un grave incidente, che rischia di provocare una crisi tra gli Stati Uniti e Cuba, con ulteriori coinvolgimenti a livelli sempre più ampi. Solo una persona potrebbe finalmente risolvere la crisi…