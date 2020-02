Porte aperte al CISA

LOCARNO - Il Conservatorio Internazionale di Scienze Audiovisive (CISA) aprirà le sue porte sabato 15 febbraio.

L’Open Day, indirizzato ai futuri studenti, avrà luogo, a partire dalle 10 nella sede della scuola, al Palazzo del Cinema di Locarno, in via Conturbio. In apertura la direzione, i responsabili della didattica e i docenti, presenteranno i percorsi formativi della Scuola Specializzata Superiore: il biennio che permette di ottenere il diploma propedeutico in Designer in Design visivo (Film), e l’anno di post-diploma di specializzazione con il quale si ottiene la qualifica riconosciuta di Cineasta cinetelevisivo.

Seguirà una proiezione di cortometraggi di studenti in corso e una visita dei nuovi tecnologici spazi nell’alla sud del PalaCinema. I partecipanti avranno modo di confrontarsi sia con i docenti, sia con gli studenti iscritti ai diversi gradi di formazione del CISA.

Per concludere, alle 12, a tutti gli iscritti sarà offerto un rinfresco. È gradita l’iscrizione: 091 756 00 90 /info@cisaonline.ch