Castellinaria premia la storia di Sara, vissuta durante l'Olocausto

BELLINZONA - La 32esima edizione di Castellinaria, il Festival Internazionale del cinema giovane, in corso a Bellinzona, ha aggiudicato i premi principali.

I ragazzi delle giurie hanno premiato il racconto di Sara, tredicenne polacca vissuta durante l’Olocausto. "My name is Sara" segna l’esordio alla regia di un lungometraggio di finzione per Steven Orittun. Il film è tratto dalla storia vera di Sara, la cui famiglia venne sterminata dai nazisti nel settembre del 1942. Dopo una estenuante fuga in territorio ucraino, Sara assume l’identità della sua migliore amica cristiana e trova rifugio in un paesino dove viene accolta da un contadino e dalla sua giovane moglie. Ben presto scoprirà i segreti del matrimonio del suo datore di lavoro e dovrà lottare per non rivelare a nessuno il fatto di essere ebrea.

Il film di Steven Orittun ha vinto il Castello d'Oro nel concorso 6-15 e il premio della giuria "fuori le mura".

Il concorso 16-20 ha invece deciso di premiare il viaggio di Beshay, un ex lebbroso che, in seguito alla morte della moglie, decide di andare a cercare suo padre. Con lui Obama, il bambino nubiano orfano di cui si è sempre preso cura. Un viaggio nella vita dell’Egitto lontano dalle Piramidi.

Il Premio del pubblico della sera è andato al documentario di Misha Györik sullo sciopero per il clima dei ragazzi ticinesi.

Palmarès 32° Castellinaria

CONCORSO 6-15

CASTELLO D’ORO

MY NAME IS SARA di Steven Oritt (USA, 2019)

offerto da laRegione



CASTELLO D’ARGENTO

FIGHT GIRL di Johan Timmers (Olanda/ Belgio, 2018)

offerto da laRegione



CASTELLO DI BRONZO

BINTI di Frederike Migom (Belgio/ Olanda, 2018)

offerto da laRegione



PREMIO ASPI

MY NAME IS SARA di Steven Oritt (USA, 2019)

offerto dalla Fondazione della Svizzera Italiana per l’Aiuto, il Sostegno e la Protezione dell’Infanzia



PREMIO UNICEF

BINTI di Frederike Migom (Belgio/ Olanda, 2018)

offerto da UNICEF Svizzera



I film vincitori del Castello d’oro, d’argento e di bronzo della 32. edizione di Castellinaria, verranno presentati nell’ambito di Locarno Kids durante la 73. edizione del Locarno Film Festiva che si terrà dal 5 al 15 agosto 2020.

GIURIA FUORI LE MURA

MY NAME IS SARA di Steven Oritt (USA, 2019)



CONCORSO 16-20



PREMIO TRE CASTELLI

YOMEDDINE di A.B. Shawky (Egitto, 2018)

offerto da Dipartimento delle Attività Giovanili Città di Bellinzona



AMBIENTE E SALUTE: QUALITÀ DI VITA

BABYTEETH di Shannon Murphy (Australia, 2019)

offerto dal Dipartimento del Territorio del Cantone Ticino



UTOPIA

GOD EXISTS. HER NAME IS PETRUNYA di Teona Strugar Mitevska (Macedonia, 2019)

offerto dalla Fondazione Monte Verità



ALTRI PREMI

PREMIO DEL PUBBLICO

I RAGAZZI DELLO SCIOPERO di Misha Györik (Svizzera 2019)