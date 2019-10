"Antropocene", il mondo che cambia al Lux

MASSAGNO - Evento speciale al Lux art house di Massagno mercoledì 23 ottobre: dalle 20.30 sarà proiettato in anteprima svizzera, nell'ambito di LuganoPhotoDays 2019, il documentario "Antropocene – L’epoca umana".

Terzo in una trilogia che include "Manufactured Landscapes" (2006) e "Watermark" (2013), il film segue la ricerca di un gruppo internazionale di scienziati, il gruppo di lavoro Anthropocene che, dopo quasi 10 anni di ricerca, sostiene la teoria secondo cui l’epoca dell’Olocene ha lasciato il posto all’epoca dell’Antropocene a metà del XX secolo in seguito a profondi e duraturi cambiamenti.



Dalle pareti di cemento in Cina che ora coprono il 60% della costa continentale, alle più grandi macchine terrestri mai costruite in Germania, alle psichedeliche miniere di potassio negli Urali russi, alle fiere di metallo nella città di Norilsk, alla devastante Grande Barriera Corallina in Australia e surreali stagni di evaporazione del litio nel deserto di Atacama, i cineasti hanno attraversato il globo usando valori di produzione di fascia alta e tecniche fotografiche allo stato dell’arte per documentare le prove e l’esperienza del dominio dell’uomo sul pianeta.



All’incrocio tra arte e scienza, "Antropocene – L’epoca umana" testimonia, attraverso l’esperienza e non la didattica, un momento critico nella storia geologica – portando un’esperienza provocatoria e indimenticabile dell’ampiezza e dell’impatto della nostra specie.

Una meditazione cinematografica sulla massiccia ricostruzione del pianeta da parte dell’umanità, ha avuto una lavorazione di quattro anni a opera del pluripremiato team composto da Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier e Edward Burtynsky. In lingua italiana, la voce narrante è di Alba Rohrwacher. Durata: 87 minuti.

Prezzo dei biglietti: 15 franchi / per i possessori dell’abbonamento 2019 ingresso gratuito su prenotazione (1 biglietto per ogni abbonamento). È possibile acquistare i biglietti in prevendita scegliendo il posto desiderato sul sito del Lux art house.