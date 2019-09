Tre giorni di cinema al femminile a Muralto

MURALTO - Dal 27 al 29 settembre il cinema Rialto di Muralto ospita la settima edizione del festival internazionale Corto Helvetico al Femminile. Per tre giorni verrà proiettata una selezione di corti provenienti da tutto il mondo e incentrati sull'universo femminile.

L'obiettivo della rassegna, spiega la direttrice Pilar Koller, è di mettere in luce le donne sia come soggetti che come autrici, in considerazione anche delle difficoltà che incontrano ancora nel mondo del cinema. Al Rialto verranno presentati una ventina di cortometraggi tra gli oltre 300 giunti da più di 20 paesi.

Si parte venerdì con un aperitivo in musica e i primi corti in concorso, che saranno protagonisti anche delle proiezioni di sabato e domenica. Ci sarà modo di vedere anche opere di Ursula Meier, delle studentesse del Conservatorio internazionale di scienze audiovisive di Locarno e di Barbara Miller. La cerimonia di premiazione è in programma domenica 29.