Pardo 2019: il futuro del cinema salvato dai ragazzi

LOCARNO - Si chiamerà U30 e i 24 partecipanti, tutti sotto i 30 anni, provengono dalle Locarno Industry Academy International presenti nelle diverse aree geografiche del mondo. Si incontreranno durante il Locarno Film Festival per scambiarsi idee e opinioni su un tema importante: come far arrivare le opere cinematografiche indipendenti al grande pubblico, in una realtà pervasa di mille stimoli in ambito filmico. Il titolo è The audience of the future. Nello specifico, i 24 under 30 saranno protagonisti di un programma ad hoc di tre giorni (9 –11 agosto).

Nadia Dresti, responsabile di Locarno Pro, osserva che: “Questa iniziativa solleva diverse domande, ma la più urgente è: sono i giovani a dover seguire i modelli di business sviluppati dall'industria del cinema o è piuttosto l'industria del cinema, da quella hollywoodiana a quella del resto del mondo, che dovrebbe adattarsi alle innumerevoli possibilità odierne di fruire dell'audiovisivo e dei suoi variegati contenuti?”

I partecipanti sono stati scelti dalle diverse Locarno Industry Academy seguendo due criteri: hanno meno di 30 anni e sono attivi nei settori dell’industria come agenti di vendita, distributori, programmatori, esercenti, oppure si occupano di marketing o PR.

Marcello Paolillo, Project Manager di U30: “The Audience of the Future, il tema principale delle diverse sessioni di U30, sarà declinato nei suoi vari aspetti: dalla distribuzione theatrical al marketing, dal rapporto con le piattaforme al ruolo dei festival e dei mercati di cinema”.

Il progetto è realizzato con il sostegno dell’Ufficio federale della cultura (UFC)/MEDIA Desk Suisse.