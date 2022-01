Music on Ice cerca di dribblare il Covid e si sposta in primavera

BELLINZONA - Una notizia che riguarderà tutti i fan del pattinaggio sul ghiaccio: a causa della situazione sanitaria attuale, Bellinzona Sport e la Laurent Tobel Entertainment SA hanno deciso di posticipare lo spettacolo Music on Ice, in programma il 21 e 22 gennaio al Centro Sportivo di Bellinzona. Le nuove date scelte dagli organizzatori sono giovedì 14 aprile (in sostituzione di venerdì 21 gennaio) e venerdì 15 aprile (in sostituzione di sabato 22 gennaio).

Slittamento causa Covid a parte, nulla cambia nel programma di quella che sarà l'11esima edizione dello spettacolo sul ghiaccio che è entrato nel cuore di moltissimi spettatori (provenienti da tutto il Ticino, ma anche da oltre Gottardo e dall'Italia). Il vulcanico Tobel e i suoi collaboratori porteranno in scena una nuova avventura sui pattini chiamata "Anastasis", un viaggio alla ricerca di un futuro migliore, la sfida di un popolo contro l'inesorabile passare del tempo - alla scoperta della nuova Fonte della giovinezza!

Il pubblico potrà ammirare a Bellinzona le esibizioni di alcuni dei più acclamati campioni di caratura mondiale: Javier Fernandez, sette volte campione d'Europa, due volte campione del mondo e medaglia di bronzo olimpica; la spettacolare coppia Annette Dytrt & Yannick Bonheur; il campione degli Stati Uniti Ryan Bradley. Ad accompagnarli ci sarà anche quest'anno la suadente voce della cantante ticinese Scilla Hess. Intramontabili i mattatori del format tragicomico: Deniss Vasiljevs, Elena Leonova & Andrej Khvalko, Samuel Contesti, Maurizio Margaglio e, ovviamente, l'ideatore dello show Laurent Tobel.

"Anastasis" promette, anche in primavera, due intense ore di pattinaggio, arte, musica, recitazione ed emozioni. L'ingresso allo spettacolo sarà regolato dalle disposizioni emanate dal Consiglio federale e vigenti nel mese di aprile.

I biglietti restano validi per le nuove date. La prevendita rimane attiva su Biglietteria.ch e presso i consueti punti vendita. Chi aveva acquistato i biglietti per venerdì 21 gennaio potrà usarli solo giovedì 14 aprile, mentre i biglietti per sabato 22 gennaio saranno validi solo per venerdì 15 aprile.