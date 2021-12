Al Bunker Club si saluta il 2021 con Capodanno Mystery

LUGANO - Un San Silvestro in musica per chi non vuole darla vinta al virus? Lo propongono Mystery Events, ADN & Overless venerdì 31 dicembre al Bunker Club di Via Trevano a Lugano, con inizio alle 22. Due le sale, 12 gli artisti e svariati i generi musicali: dall'hip hop alla dancehall, dalla Edm al Reggae, alla techno e così via.

Nel Black Stage si alterneranno Anja Schneider (Sous Berlin), Frank Storm, Muddler, Marah e Natan Ant. Il Green Stage vedrà invece all'opera The Cabas, Dj Rey, Pato B2B Batiment, Ti-Sound e Dario Sun b2b Donadely (DDL Varese).

Le regole anti-contagio sono le seguenti: ingresso consentito con 2G+ (vaccinazione o guarigione dal Covid entro quattro mesi). Chi ha fatto le due dosi più di quattro mesi fa dovrà presentare un tampone rapido con esito negativo effettuato nelle 24 ore precedenti l’evento. Verrà data la possibilità di sottoporsi a tampone all'ingresso.

La capienza della location sarà limitata, viene consigliato di acquistare il ticket in anticipo. Prevendita in corso su Biglietteria.ch.