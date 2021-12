"La Grande Stella di Natale" e altre storie, lette da Roberto Piumini

LUGANO - L'Associazione Musicando, in concomitanza con il suo 20esimo anniversario di attività, propone per mercoledì 15 dicembre alle ore 18 al Palazzo dei Congressi di Lugano uno spettacolo speciale, in collaborazione con uno dei più grandi scrittori per l’infanzia del nostro secolo: Roberto Piumini.

Il progetto ideato dal Maestro Matteo Sarti, pianista compositore e arrangiatore, sarà sviluppato per questo particolare spettacolo coinvolgendo la Scuola Musicale “Il Classico” di Milano e il Coro “Akses” che completeranno e arricchiranno la performance insieme all’Orchestra Musicando. Piumini narrerà al pubblico la sue storie “La Grande Stella di Natale” e “I magi e la stella” e altre filastrocche a tema natalizio.

Il racconto sarà inframezzato dall’esecuzione dei sette brani per coro di voci bianche del ciclo “Chi ha visto la stella passare” del compositore Andrea Basevi su testi di Roberto Piumini, arrangiate per Orchestra dal Maestro Matteo Sarti. A completare l’allestimento dello spettacolo la narrazione sarà animata dalla proiezione delle illustrazioni delle disegnatrici Simona Mulazzani e Silvia Forzani e incorniciata dalle coreografie a cura della Scuola “Danza e Vita”.

Prevendita in corso su Biglietteria.ch.