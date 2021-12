La Natività dal punto di vista di due silenziosi protagonisti (e un messaggio universale)

LUGANO - S'intitola "Boef & Asen" lo spettacolo che Ferruccio Cainero e la compagnia Barabba's Clowns porteranno in scena mercoledì 8 dicembre alle ore 16 al Teatro Foce di Lugano, nell'ambito della Rassegna Home.

È la notte di Natale a Betlemme nell’anno 0, o forse 2021 o forse di sempre. L’asino e il bue, protagonisti del racconto, non capiscono molto le strane storie complicate e del tutto umane: re degli ebrei, Salvatore, soldati che uccidono bambini, il motivo per cui ci sia scompiglio per le strade, ma non gli interessa nemmeno particolarmente. L’unica cosa certa è che c’è un bebè nella loro mangiatoia, di cui vogliono sbarazzarsi per godersi un meritato riposo al calduccio. Nessuno dei due però ha il coraggio di farlo, quindi l’unica soluzione è prendersene cura. Ma chi fa la mamma e chi il papà? Dopo aver tirato a sorte, con scarsi risultati, arrivano alla conclusione che l’unica cosa che conta è che il bimbo stia bene. Magnifica rappresentazione da cui chiunque può trarne principi etici e divertimento, indipendentemente dal background, fede o cultura religiosa: non si abbandona un cucciolo al freddo e al gelo, ci si prende cura di lui con i mezzi che si hanno.

La traduzione e l'adattamento del testo originale, di Norbert Ebel, è di Ferruccio Cainero che ne cura anche la regia. Una coproduzione Barabba’s Clowns, Arese – Teatro Sociale, Bellinzona. Lo spettacolo dura 60 minuti ed è consigliato dai cinque anni. Prevendita su Biglietteria.ch e ticket disponibili anche in cassa serale fino a esaurimento posti.