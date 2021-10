Un giro sul Ceresio con il battello dell'orrore: è la crociera di Halloween

LUGANO - Un pomeriggio sul battello dell'orrore: non è la trama di un film horror ma il programma dell'appuntamento di domenica 31 ottobre proposto dalla Società Navigazione del Lago di Lugano (SNL). L'imbarco della crociera di Halloween è previsto alle ore 14 all’imbarcadero di Lugano Centrale e la partenza sarà alle ore 14.30. Dopo una divertente crociera con tantissime attività per bambini il rientro è previsto alle ore 16.30.

Durante il viaggio, ai bambini verrà servita una gustosa merenda, mentre agli adulti verrà servito un drink a scelta e uno snack salato. A bordo vi sarà a disposizione il servizio bar gestito da Le Crociere Culinarie.

Tutti i partecipanti sono invitati a presentarsi mascherati e i bambini dovranno essere accompagnati almeno da un adulto. Per eventuali ulteriori informazioni ci si può rivolgere direttamente alla Società Navigazione del Lago di Lugano al numero +41 (0) 91 222 11 13 oppure inviando una mail a sales@lakelugano.ch.

Per accedere all’evento, per tutti i partecipanti di più di 12 anni, è necessario essere in possesso del Certificato Covid-19 oppure di un tampone rapido negativo effettuato nelle 48 ore antecedenti l’evento. Per gli eventi speciali SNL non sono accettate facilitazioni di viaggio (Abbonamento Generale, Metà Prezzo, We Lake You, ecc).

La prevendita della crociera di Halloween è attiva su Biglietteria.ch.