Paolo Conte, la prevendita è aperta

LUGANO - È aperta la prevendita del concerto di apertura di LongLake Festival 2020, che prende il via giovedì 25 giugno 2020 con uno straordinario concerto di Paolo Conte.

Il grande cantautore italiano celebrerà i 50 anni di un monumento della musica leggera italiana: "Azzurro". Resa celebre da Adriano Celentano, ha fatto conoscere Conte in Italia e nel mondo e ha svelato le sue doti di autore.

Sarà una serata in cui si potranno ascoltare brani composti da Conte in epoche differenti - dagli anni Novanta ai giorni nostri – lavori che il cantautore astigiano ha composto per colonne sonore teatrali e non solo, brani spesso inediti, finora custoditi con grande riserbo e ora pubblicati in accordo con la Decca. Una serata che si preannuncia ricca di pathos grazie a momenti di improvvisazione, in totale sintonia con la formazione jazz del grande interprete.

I biglietti sono in vendita su Biglietteria.ch.